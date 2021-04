A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (27) o requerimento de autoria do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), que requer a realização de uma audiência pública para tratar sobre a construção da Linha de Transmissão de Energia no trecho Rio Branco / Cruzeiro do Sul.

No requerimento, o parlamentar afirmou que os municípios do Acre localizados ao longo da BR-364 aguardam há anos pela construção da Linha de Transmissão de Energia no trecho Rio Branco até Cruzeiro do Sul.

“A expectativa desses municípios é que fazendo parte do Sistema Interligado Nacional, o Acre possa distribuir a energia elétrica que circula no restante do país, pois é uma energia mais estável e de melhor qualidade, favorecendo assim o crescimento dos municípios. Sem falar que com essa obra há uma geração de empregos e uma maior arrecadação de impostos. Neste momento em que cresce a crise econômica e cai a renda das famílias, a construção do linhão pode ajudar muito os acreanos”, destacou Jesus Sérgio.

O linhão poderá proporcionar uma economia mensal que pode chegar a R$ 100 milhões em combustível gastos hoje para a geração de energia. A interligação vai viabilizar a redução da emissão de dióxido de carbono na atmosfera em consequência da diminuição do volume de óleo queimado nas usinas termelétricas e os valores para a geração da energia vão cair, reduzindo o preço das tarifas pagas pelo consumidor dessas cidades.

O deputado justificou ainda o motivo da solicitação da audiência pública. “Solicitei esta audiência porque não temos informações claras sobre essa obra. A informação que temos é que está em andamento os trabalhos na Linha de Transmissão Rio Branco /Feijó, com a subestação Feijó que atenderá as cargas dos municípios de Tarauacá e Feijó e o trecho Feijó/Cruzeiro do Sul com a subestação Cruzeiro do Sul que atenderá as cargas do município de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Guajará, município no Estado do Amazonas. Além disso, também não sabemos o volume de recursos aplicados e o prazo para a conclusão do Linhão Rio Branco/Cruzeiro do Sul”, disse o deputado Jesus Sérgio.

