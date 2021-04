Bolsonaro conduziu mal o enfrentamento da pandemia, o que pode levar a CPI do Senado a criar ambiente favorável ao impeachment – Foto: Divulgação

Será instalada nesta terça-feira (27) no Senado Federal a CPI do genocídio, que irá apurar ações e omissões do governo federal na pandemia.

As investigações vão esclarecer sobre o envolvimento de Jair Bolsonaro na péssima conduta do seu governo no enfrentamento à pandemia e fornecer elementos para sua eventual responsabilização.

Especialistas entendem que as falas e a postura de Bolsonaro, que sistematicamente negou a gravidade da pandemia e se opôs às medidas de isolamento recomendadas pela comunidade científica nacional e internacional, são suficientes para dar indicações a órgãos competentes para responsabilizá-lo, destaca reportagem da Folha de S.Paulo.

Caso o relatório aponte, por exemplo, que o presidente cometeu crimes de responsabilidade, cabe ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), avaliar se pauta ou não a votação de abertura de um processo de impeachment.

