Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Assistência Social, neste sábado,24, realizou entrega de donativos aos moradores das comunidades ribeirinhas: Praia da Amizade, Foz do Paraná, Esquecido e Mundurucus.

As doações vieram por meio da Campanha SOS Acre , gerenciada pelo Ministério Público do estado, tribunal de justiça do estado, e Cruz Vermelha Nacional em parceria com Associação dos Municípios do Acre – Amac. As doações foram destinadas as famílias atingidas pela cheia dos Rio Juruá e Paraná dos Mouras, no mês de fevereiro.

Dentre as doações vieram ( kits alimentos, água potável, Kits de higiene pessoal , kits de limpeza, medicamentos, e colchonetes).

Jailson Amorim, esteve presente na ação acompanhando a entrega dos donativos as famílias ribeirinhas, e falou da grande importância da campanha SOS Acre e de outras entidades Públicas e privadas envolvidas. “Quero agradecer a todas entidades envolvidas nas doações, que é de grande importância para as famílias que foram atingidas pelas águas dos rios, a nossa gestão não mediu esforços para atender essas pessoas, agradeço as equipes envolvidas para ajudar os nossos irmãos atingidos pela cheia do rio Juruá e Paraná dos Mouras, incluindo a Secretaria de Assistência Social, Defesa Civil e outros, nessa ação solidária e humanitária em nosso município” concluiu o Prefeito.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O ex-secretário adjunto da SEE, Moisés, não deixou por menos e disparou: “O nosso vice-governador questiona a compra de tonner, quando não há aula presencial, mas nenhum assessor do vice lhe disse que são milhares de cartilhas entregues encadernadas aos professores? Sobre a compra de ventiladores, o Acre inteiro sabe que ainda tem muitas escolas sem ar-condicionado”, esclarece.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.