A Prefeitura de Epitaciolândia efetuou nesta segunda 26, o pagamento referente ao mês de abril e antecipou 50% do 13º Salário de todos os servidores municipais. Com o pagamento em conta são mais de 3 milhões de reais injetados na economia local.

Segundo informou o secretário de Finanças, a antecipação do salário de abril e a metade do 13º, está sendo possível por causa da austeridade fiscal e equilíbrio nos gastos.

“Desde o primeiro mês desse ano, temos evitado gastos mantendo o pagamento sempre antes do dia 30 que é a data limite, com isso estamos garantido o aquecimento da economia, pois com os servidores recebendo em dia, o comércio se mantém forte.” Destacou Antônio Rocicley.

Em vídeo o prefeito Sérgio Lopes, disse, que a antecipação do pagamento de abril, e a metade do 13º, é uma forma de homenagear a todos, tendo em vista que Epitaciolândia completa 29 anos de emancipação política e econômica nesta semana. “Estamos antecipando o pagamento de abril e 50% do 13º, uma forma de presentear nossos servidores que todos os dias ajudam a construir um município melhor.” Destacou Sérgio Lopes.

