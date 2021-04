Uma ação integrada da Polícia Militar do Acre (PMAC) e do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), foi iniciada durante o final de semana.

A Operação denominada Oppidum Populi se deu nos bairros Vitória, Nova Esperança, Calafate, Eldorado e Waldemar Maciel. A ação teve como objetivo a prisão de integrantes de uma facção criminosa responsável pelos ataques registrados no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no dia 05 de abril.

Um grupo de criminosos armados com armas de grosso calibre invadiu as ruas do bairro e efetuou vários disparos contra rivais, deixando uma pessoa morta e outras feridas.

Após intenso trabalho investigativo, foram identificadas através de filmagens e cruzamentos de bases de dados sete pessoas entre executores e mandantes da ação.

Participaram da operação Militares da Assessoria de Inteligência da PMAC, Policiais do Choque, Rotam e grupamento Tático do 1°BPM. Foram expedidos 9 mandados de prisão e de busca e apreensão pela Vara de Delitos de Organização Criminosa. A operação finalizou com cinco pessoas presas e encaminhadas à delegacia para demais procedimentos cabíveis ao caso.

