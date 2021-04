Agentes do 8° Batalhão de Policia Militar, em operação conjunta com a Polícia Civil, nesta segunda-feira, 26, realizou à apreensão de uma arma de fogo, tipo escopeta, cal. 16, e 3 munições do mesmo calibre, no Segundo Distrito, em Sena Madureira.

De acordo com informações, os militares receberam denúncia informando a localização da arma que supostamente estaria escondida em uma área de mata. Ao averiguar a veracidade dos fatos, os policiais encontraram o armamento.

Até o momento, nenhum envolvido foi preso na ação, porém a arma de fogo foi levada para delegacia e todos os procedimentos foram realizados.

