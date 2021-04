O deputado Luiz Gonzaga (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), acompanhou o governador Gladson Cameli em agendas na região do Vale do Juruá.

Gonzaga aproveitou para parabenizar o governador do Estado pelo esforço em levar aos moradores do Juruá políticas públicas que vão melhorar e economia e a vida das pessoas que residem na região.

“Acompanhamos o governador Gladson em agendas no Juruá e quero agradecer ele pelas obras e ações sociais que vão ajudar a economia e a vida das pessoas que precisam se sustentar em meio à pandemia”, disse o deputado tucano.

A primeira agenda de Gladson no Juruá ocorreu em Cruzeiro do Sul, onde o governador assinou a ordem de serviço para a duplicação da rodovia AC-405, que se chamará deputado federal João Tota, e reinauguramos a Base Comunitária Integrada do 6º Batalhão da Polícia Militar, localizada na AC-405.

A segunda agenda na cidade ocorreu pela parte da tarde, onde Cameli entregou os primeiros cartões do Programa Auxílio do Bem para famílias de Cruzeiro do Sul e unidades de acolhimento Lar dos Vicentinos e Betel. Neste primeiro momento são 41 contemplados, que foram representados por quatro famílias e as duas entidades.

Já na sexta-feira, Gladson inaugurou a estrada de acesso à balsa, uma obra importante que está beneficiando tanto moradores de Rodrigues Alves quanto de Cruzeiro do Sul. O governador também entregou cartões do Programa Auxílio do Bem naquela cidade.

Ainda na sexta-feira, Cameli também entregou os primeiros cartões para beneficiários da cidade de Mâncio Lima e também Porto Walter. No total foram 41 cartões.

“Agradeço de coração a todos que contribuíram para a realização desse projeto. Aos deputados pela aprovação, no nome do presidente da Aleac Nicolau Júnior, e o vice-presidente Luiz Gonzaga, à equipe da Seasdhm, no nome da secretária Ana Paula, e às prefeituras, no nome do prefeito de Mâncio, Isaac Lima”, disse o governador.

