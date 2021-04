João Renato Jácome, do Notícias da Hora – O vice-governador Major Rocha (PSL) voltou às redes sociais para apresentar pagamentos que segundo ele precisam se explicados pelo governo do qual faz parte. Ao estilo oposição, Rocha apresentou ao menos cinco pagamentos feitos pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), e colocou tudo em suspeição.

“Eu vejo todo o esforço da turma para tentar me associar ao PT e ao Jorge Viana. EU quero focar naquilo que eu venho fazendo, que é apontar indícios de corrupção para ajudar o governo. Infelizmente, se esses indícios atingem alguém do governo, o problema é de quem está sendo atingido, querendo colocar a mão na coisa pública”, alega Rocha.

Segundo o vice-governador acreano, eleito junto a Gladson Cameli em 2018, foram feitos pagamentos milionários pela SEE nos meses de fevereiro e março, mesmo com as escolas praticamente sem funcionamento. “Digitalização e encadernação. É muita em um momento em que não temos aulas presenciais”, cita o liberal.

Os pagamentos citados por Rocha ultrapassam os R$ 3 milhões, dinheiro que, segundo o vice-governador acreano, precisa ter o fim esclarecido. “Tem coisa pior ainda, como os pagamentos para a Gama Construções. Dois desses pagamentos são reconhecimento de dívidas, num momento em que o governo deve as terceirizadas e não paga”, completa.

Quem não gostou do vídeo gravado pelo vice-governador foi o secretário de Assuntos Estratégicos do Acre, Moisés Diniz, que se diz “amigo” de Rocha e lembrou, com todas as palavras, que é estranho ter de responder denúncias de corrupção partindo do vice-governador, e não de um oposicionista do governo acreano.

“Como ex-secretário adjunto de Educação, vou responder as denúncias do meu vice-governador. Eu acreditava que o vice-governador soubesse, com mais de dois anos de governo, que o governador Gladson Cameli pegou a TV Aldeia analógica, sucateada, sem condições de transmitir as videoaulas durante a pandemia”, explica Diniz.

Além disso, o secretário completa que as transmissões via AmazonSat – empresa contratada pela SEE para transmitir as videoaulas a todos os municípios- foi feita para garantir que o trabalho dos professores fosse possível à distância. “A pandemia destruiu até a gratidão e o respeito”, lamenta Diniz.

Miosés não deixou por menos e disparou: “O nosso vice-governador questiona a compra de tonner, quando não há aula presencial, mas nenhum assessor do vice lhe disse que são milhares de cartilhas entregues encadernadas aos professores? Sobre a compra de ventiladores, o Acre inteiro sabe que ainda tem muitas escolas sem ar-condicionado”, esclarece.

Após isso, Diniz sugere que Rocha faça uma visita à Diretoria de Ensino da SEE, para entender todas as supostas irregularidades denunciadas pelo liberal nas redes sociais. “Eu tenho certeza de que o senhor vai gravar um novo vídeo, não com essas informações desencontradas, sem conteúdo”, finaliza ao chamar os professores e profissionais de saúde de heróis.

