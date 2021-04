Prefeitura de Porto Walter leva solidariedade as famílias do Alto Juruá, rios...

Prefeitura de Porto Walter leva solidariedade as famílias do Alto Juruá, rios e igarapés

A Defesa Civil com o apoio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), se multiplicou nesta Sexta-feira (23), com a entrega de sacolões, colchões, kits de bebê, kits de higiene pessoal e água mineral para centenas de famílias do Beiradão do Alto Juruá, Rio Grajaú e Rio das Minas, em um total de 21 localidades rurais.