Assessoria – Em uma operação denominada “Japiim Pentecoste” Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ciopaer, e os órgãos ambientais, IMAC, SEMA e IBAMA, prenderam autores de crimes ambientais e apreenderam uma retroescavadeira e aproximadamente 103m³ de madeira ilegal. A ação foi realizada entre os dias 19 a 24 de abril, na Reserva Estadual Japiim Pentecoste.

Foram fiscalizados os ramais da região, o rio Môa e seus afluentes. O Ciopaer apoiou com o helicóptero harpia nas áreas de difícil acesso. No ramal São Domingos, em Mâncio Lima, foi localizado uma extração ilegal de barro, na zona de amortização da reserva. Constatando-se a ocorrência de crime ambiental uma pessoa foi conduzida a delegacia da Polícia Federal, e uma retroescavadeira foi apreendida.

Em continuidade a operação, foi flagrado na Rodovia Ac 405, um caminhão transportando aproximadamente 7m³ de madeira ilegal, tipo lenha.

Uma pessoa também foi presa por crime ambiental no ramal do DERACRE. Na área de amortização da Reserva foi reconhecido 4 pontos de extração ilegal de areia e seixo inativos, 2 pontos de extração ilegal de madeira, com aproximadamente 96m³ entre lenha e estacas, e 10 hectares de área queimadas em 2 pontos.

Mediante a constatação dos crimes ambientais foi aberta uma investigação para apurar os crimes. O proprietários das às áreas foram notificados.

