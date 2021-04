Policiais militares do município de Sena Madureira prenderam um jovem de 18 anos, com aproximadamente 442 gramas de cocaína. A ação ocorreu após uma denúncia anônima recebida pela corporação.

Os militares do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) realizavam a Operação Saturação quando foram informados por populares que no beco do Adriano, no bairro da Pista, havia homens vendendo entorpecentes em via pública.

A guarnição montou o cerco policial e conseguiu abordar um dos suspeitos que estava com 42 pacotes de cocaína, uma faca e uma quantia de 575,00 reais. O jovem assumiu ser o proprietário do ilícito e informou aos policiais que faz parte de uma organização criminosa que atua no Acre.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia da cidade, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A palavra professor tem origem latina e significa aquele que professa uma ciência, uma arte. É o mestre. Professor é um artesão de futuros, construtor de mundos e sociedades. Uma profissão indispensável à humanidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.