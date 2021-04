A pesquisa Fercomércio/ Data Control apontou o deputado estadual Jenilson Leite ( PSB) com um dos parlamentares mais destacado na Assembleia Legislativa do Acre.

Para 4,5% dos entrevistados, num total 602 pessoas consultadas, Jenilson Leite tem excelente desempenho como representante dos acreanos no legislativo. Vale destacar que a citação ao nome do parlamentar ocorreu de modo espontâneo, que é quando o pesquisador não cita o nome dos ocupantes dos cargos públicos.

Outro destaque da pesquisa é que a grande maioria dos acreanos não acompanha o trabalho dos deputados e vereadores da capital. Uma vez que 62,3% dos entrevistados não souberam responder. Outros 19,8% disseram que nenhum parlamentar vem fazendo um bom trabalho.

Na legislatura passada, uma outra pesquisa do mesmo instituto, já apontava o reconhecimento do povo acreano ao mandato do médico Jenilson Leite.

Em relação a produção parlamentar, Jenilson lidera há três anos consecutivos como o legislador que mais apresentou proposições na Aleac.

A respeito da pesquisa, Jenilson Leite afirma que é uma honra ter o reconhecimento do povo. “Na verdade eu fico honrado que numa pesquisa espontânea o nosso nome apareça na memória das pessoas como alguém que de posse de um mandato parlamentar esteja sendo útil para resolver os problemas ou ajudar a mediar os problemas da população. O que é atribuição nossa a gente tem procurado fazer. Isso é um incentivo para que a gente possa continuar seguindo trabalhando mais e se dedicando e fazendo o que for possível para melhorar nosso estado.”

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A palavra professor tem origem latina e significa aquele que professa uma ciência, uma arte. É o mestre. Professor é um artesão de futuros, construtor de mundos e sociedades. Uma profissão indispensável à humanidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.