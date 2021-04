Na manhã deste domingo, 25, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, entregou aos produtores de café do município uma máquina processadora do grão. O equipamento havia sido cedido pelo Governo do Estado há aproximadamente 4 anos, porém só agora foi montada e está em funcionamento.

“Passamos aqui quase 4 anos esperando pela prefeitura ajudar a montar essa máquina. Somente agora com o compromisso do atual prefeito conseguimos realizar esse sonho”, disse o senhor Dão, um dos maiores produtores de café de Assis Brasil.

Segundo o Secretário Municipal de Agriculta, Waldemir Santos, o trabalho foi de percerias. “Só conseguimos montar e funcionar essa máquina graças as parcerias com a SEPA e produtores de café”, disse.

O vereador Jura Pacheco lembrou que no início da gestão do prefeito Jerry os vereadores foram convidados para visitar aquele local onde estava a máquina. “Encontramos aqui só pedaços de equipamentos pra todo lado. O prefeito fez um compromisso e hoje está cumprindo com a ajuda de vários órgãos e produtores. É assim que se faz, sem olhar pra traz, sem colocar culpa em ninguém e buscando parcerias”, comentou.

Já o vereador Wermesson Martins disse ficar feliz em ver um olhar da gestão para o setor rural. “Vejo o prefeito com vontade de mudar a realidade do homem do campo. Estamos aqui para apoiar tudo que traga beneficio aos moradores de Assis Brasil”, disse.

Com a instalação da máquina, os produtores de café de Assis Brasil não vão precisar levar o produto para ser beneficiado em outras cidades. Isso vai garantir maior lucratividade para os produtores, uma vez que não vão mais precisar do atravessador e poderão entregar para o mercado o café limpo e ensacado.

Em sua fala, o prefeito Jerry também anunciou a implantação de um viveiro de mudas de café em Assis Brasil.

“Hoje entregamos essa máquina em pleno funcionamento. Já vamos processar todo café produzido em Assis Brasil aqui mesmo. Estamos negociando com produtores de café de Acrelândia a implantação de um viveiro de mudas aqui no polo industrial. Tudo isso é possível com muita união, trabalho e fé em Deus”, comentou o prefeito.

