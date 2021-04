A grande discussão girou em torno do funcionamento de bares e restaurantes que funcionarão, no caso de restaurantes e similares até às 22 horas com vendas de bebidas até às 20 horas e os bares com funcionamento e vendas de bebidas às 20 horas.

A Procuradoria Geral do Município informou aos presentes que na próxima semana estará sendo pleiteada junto ao Comitê Covid a avaliação regionalizada da situação da Covid. Pois, se levar em consideração os números do Juruá a faixa adotada na região deveria ser a laranja e não a vermelha.

A Câmara de vereadores recebeu os empreendedores na sessão da última quinta-feira e nesta articulou o encontro entre os setores para discutir os encaminhamentos necessários. e ficou definido que na próxima semana certamente haverá mudança para a categoria, se houver mudança de faixa solicita pelo município ao Comitê Covid.

O município de Cruzeiro do Sul, inclusive já pleiteou junto ao Ministério Público o aval para que o Comitê possa avaliar Cruzeiro do Sul como regional.

Nossa reunião contou com a presença dos nossos vereadores, o vereador de Marechal Thaumaturgo Thaumaturgo Rudson Rogério, os empreendedores do segmento solicitado e os advogados Dr. Matheus e Dr. Levi Bezerra representado o corpo jurídico do município.

Assecom