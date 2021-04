A polícia avalia se o filho de Bolsonaro ganhou um carro elétrico de R$ 90 mil em troca de facilitar que a empresa conseguisse uma agenda no Ministério do Desenvolvimento – Foto: Alan Santos/PR

Brasil 247 – O agente da Polícia Federal (PF) Luiz Felipe Félix, acusado de vigiar Allan Lucena, parceiro comercial de Jair Renan Bolsonaro, não está mais cedido ao Palácio do Planalto, segundo coluna de Guilherme Amado, na Época.

Reportagem informa que “o Gabinete de Segurança Institucional informou que o vínculo foi encerrado, mas não deu mais detalhes”.

Félix foi alvo de boletim de ocorrência de Lucena, após descobrir o agente na garagem de seu prédio, gravando vídeos de seu carro. Perguntado pela polícia, o policial disse que estava aguardando uma garota de programa.

Jair Renan, parceiro de Lucena, é investigado pela PF por tráfico de influência. A polícia avalia se o filho do presidente ganhou um carro elétrico de R$ 90 mil em troca de facilitar que a empresa Thomazini conseguisse uma agenda no Ministério do Desenvolvimento Regional.

Com a abertura do inquérito, Lucena devolveu o veículo aos empresários.

Jair Bolsonaro já recebeu no Palácio do Planalto o empresário Wellington Leite​, que deu de um carro elétrico e apoiou um projeto parceiro da empresa de Jair Renan.

