O fotógrafo Jardy Lopes, natural de Tarauacá, homenageia sua terra natal com belas imagens do cenário da cidade, os símbolos histórico do município e do seu povo, pelos 108 anos de emancipação política e administrativa.

O filho da terra do abacaxi é um dos mais prestigiados fotojornalistas do Acre. Seus clicks já foram estampados nos principais sites do país e do mundo.

Tarauacá é o quarto município mais populoso do Estado do Acre. Ganhou o status de município em 24 de abril de 1913.

As imagens de Jardy é a síntese da opulência do município reconhecido pelo tamanho do abacaxi, a beleza das mulheres e o gosto dos moradores pela política. “Nesse momento de pandemia, desejo que o povo resista as adversidades e que tenhamos pensamentos de superação. Porque vamos conseguir superar essa situação. Desejo também que todos os munícipes tarauacaenses possam sempre se reinventar e transformar as adversidades em vitória. Uma vez que hoje, o aniversário está sendo comemorado de uma forma diferente, com mensagem em rede social, publicando fotos. Porque somos um povo resistente e que luta para ajudar o próximo, mostrando o lado solidário “.

