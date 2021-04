“Talvez todas as pistas da morte de Marielle estejam bem mais próximas do que imaginamos”, observou o deputado Alexandre Padilha – Foto: Reprodução

Brasil 247 – A pergunta que não se cala desde a data do assassinato da vereadora Marielle Franco – “Quem mandou matar Marielle?” -, 14 de março de 2018, quando também foi morto seu motorista, Anderson Gomes, voltou com força neste sábado (24) nas redes sociais, após reportagem do The Intercept trazer revelações de que existia uma relação entre milicianos e a família Bolsonaro.

Logo após a morte de Adriano da Nóbrega, ex-Capitão do Bope e chefe da Milícia Escritório do Crime, cúmplices do miliciano tentaram recorrer a Bolsonaro, que nas conversas por telefone era chamado de “Jair”, “HNI (PRESIDENTE)” e “cara da casa de vidro”, em referência “aos palácios do Planalto, sede do Executivo federal, e da Alvorada, a residência oficial do presidente, ambos com fachada inteiramente de vidro”, como explica a reportagem de Sérgio Ramalho.

Há tempos que se sabe das fortes suspeitas do envolvimento do Escritório do Crime na morte de Marielle. A matéria lembra que o sargento da PM Luiz Carlos Felipe Martins, o Orelha, um dos homens de confiança de Adriano da Nóbrega, sofreu uma emboscada em frente de sua casa, em Realengo, na zona oeste do Rio, e foi morto a tiros de fuzil. Dois dias depois, o coordenador do Gaeco, promotor Bruno Gangoni, aventou a possibilidade de o crime ter sido queima de arquivo, mas sem dar maiores esclarecimentos.

“Um dos principais aliados de Adriano, o PM poderia ter informações fundamentais para o desenrolar de investigações relacionadas às Rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro e à morte de Marielle, em que há fortes suspeitas do envolvimento do Escritório do Crime”, diz a matéria.

Confira algumas reações no Twitter mencionando o nome de Marielle:

“Quem tem casa de vidro, não atira pedra no telhado do vizinho” 👀🗣 Mas já o vizinho pode…….. QUEM MANDOU MATAR MARIELLE??? — Anielle Franco (@aniellefranco) April 24, 2021

Todo dia aparece uma prova que liga bolsonaro à milicianos e o aproxima do assassinato de Marielle Franco, mas nosso judiciário continua blindando "o cara da casa de vidro". — Ricardo Pereira (@ricardope) April 24, 2021

O mundo é redondo e da voltas sim senhor. Vamos ver toda essa milícia presa por tudo que fizeram, inclusive o assassinato da Marielle — Marcelo D2 (@Marcelodedois) April 24, 2021

A reportagem do @TheInterceptBr revela que comparsas de Adriano da Nóbrega, assassino de Marielle, entraram em contato com Bolsonaro. Sabemos agora com quem Bolsonaro anda. Talvez todas as pistas da morte de Marielle estejam bem mais próximas do que imaginamos. — Alexandre Padilha (@padilhando) April 24, 2021

As revelações do @TheInterceptBr são estarrecedoras. A PGR precisa investigar quem é o cara da Casa de Vidro e se milicianos do Escritório do Crime, que protegiam Adriano da Nóbrega, ligaram e falaram com Bolsonaro. Queremos saber quem mandou matar Marielle e Anderson. — Fábio Felix 🏳️‍🌈 (@fabiofelixdf) April 24, 2021

Quem é o homem da casa de vidro e por que comparsas do miliciano Adriano da Nóbrega teriam contatado Bolsonaro? https://t.co/sfciDQGZez — Manuela (@ManuelaDavila) April 24, 2021

