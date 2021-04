A prefeitura de Cruzeiro do Sul aproveitou o sábado, 24, para realizar uma barreira educativa que busca conscientizar a população do município acerca dos cuidados para evitar ainda mais o contágio da Covid-19 na segunda maior cidade do Acre.

No centro da cidade, a primeira visita foi aos comerciantes da cidade, que receberam kits de prevenção ao vírus. Depois a conscientização aconteceu nas ruas e quem passava pela barreira recebia álcool em gel e, principalmente, informações sobre como evitar o contágio. A população recebeu orientações sobre a importância do uso das máscaras, a necessidade de se evitar aglomerações e as vantagens de higienizar as mãos.

Cruzeiro do Sul tem o segundo maior número de casos e já registrou 7.149 pessoas infectadas pelo novo Coronavírus, com 142 óbitos até hoje.

“A ciência já provou que não há outro modo de combater a pandemia que não seja os cuidados que cada um temos que adotar. Parabenizo o prefeito Zequinha Lima e vice-prefeito Henrique, pelo trabalho que juntos vem sendo feito aqui em Cruzeiro do Sul. O investimento nos hospitais, leitos de UTI é importante, mas se conseguirmos evitar que as pessoas adoeçam é ainda melhor”, afirma Nicolau.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A palavra professor tem origem latina e significa aquele que professa uma ciência, uma arte. É o mestre. Professor é um artesão de futuros, construtor de mundos e sociedades. Uma profissão indispensável à humanidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.