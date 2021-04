O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) acompanhou nesta sexta-feira, 23, a chegada importante de investimentos para a população de Rodrigues Alves no Vale do Juruá.

As primeiras 31 famílias do município receberam o cartão do Programa Auxílio do Bem que vai auxiliar com alimentação às pessoas que estão na linha de pobreza com R$ 450 reais, divididos em três parcelas de R$ 150.

Outro importante investimento foi a inauguração da estrada de acesso para a balsa em Rodrigues Alves em uma solenidade que aconteceu às margens do Rio Juruá. O trecho está pavimentado, iluminado, com calçada, ciclovia e paisagismo e tem 1,2 metros de extensão. O governo, por meio do Deracre, investiu R$ 2 milhões para executar a obra, uma antiga reivindicação de quem mora na região.

“Estamos falando de duas coisas extremamente importantes aqui em Rodrigues Alves que são trafegabilidade e comida na mesa. Não tem como deixar de elogiar o governador pelos investimentos. Sabemos do tamanho do desafio que tem sido o combate à pandemia e mesmo assim a população tem sido beneficiada com ações importantes”, afirma Nicolau.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A palavra professor tem origem latina e significa aquele que professa uma ciência, uma arte. É o mestre. Professor é um artesão de futuros, construtor de mundos e sociedades. Uma profissão indispensável à humanidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.