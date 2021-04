O Prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes, acompanhado da Governadora de Pando Bolívia. Paola Ivana Terrazas, estiveram visitando o Hospital do Rim em Rio Branco, segundo ele o motivo da visita foi buscar parcerias para área de saúde dessa região, tendo em vista que já está sendo montando a Clínica do Rim aqui na regional do Alto Acre.

A Clínica do Rim vai atender as pessoas com doenças crônicas que precisam se deslocar até a capital do estado toda Semana para realizar os serviços de hemodiálise.

“Estamos buscando parcerias para que em um curto espaço de tempo, possamos ter o serviço de hemodiálise para aquelas pessoas que todas as semanas tem que se deslocar até Rio Branco para serem atendidos, com isso, além de facilitar o atendimento, vai evitar transtorno e sofrimentos dos pacientes e seus familiares.” Destacou Lopes.

O prefeito pontuou ainda que além da Clínica do Rim, estão sendo firmando outras parcerias para mais investimentos na área da saúde para Epitaciolândia.

