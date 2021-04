A prefeitura de Assis Brasil, através da Secretaria Municipal de Agricultura, está revitalizando e instalando uma máquina de beneficiamento de café no Polo Industrial do Município.

De acordo com o Secretário de Agricultura, Walmir Costa, a máquina está no município há mais de 3 anos e nunca foi usada, então o Prefeito Jerry preocupado em prestar atendimento aos produtores de café do município, solicitou da Secretaria um força tarefa para revitalizar e instalar a máquina o mais breve possível.

“A máquina havia sido passada para a Associação do Livramento, então conversamos com o Presidente Dão e ele autorizou a Prefeitura a se responsabilizar pela máquina e colocar para funcionar. Encontramos a máquina toda despedaçada, então buscamos as peças que faltavam e hoje estamos trabalhando nos últimos detalhes para que máquina seja inaugurada neste Domingo, dia 25.04.2021, com o beneficiamento do café produzido em Assis Brasil,” informou o Secretário.

O Prefeito agradeceu o empenho do Secretário e destacou que é muito gratificante poder inaugurar a máquina porque no município há diversos produtores de café que sempre almejaram ter uma máquina de beneficiamento que funcionasse em Assis Brasil para que não precisassem levar seu café para beneficiar em Acrelândia ou no senhor Julinho.

