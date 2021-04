O objetivo da iluminação é alertar para que haja redução de acidentes de trabalho e os agravos à saúde do trabalhador Foto: Dhárcules Pinheiro

Assessoria – O governo do Acre juntamente com o Ministério Público do Trabalho (MPT) apoiam a campanha Abril Verde, que tem o intuito de promover o debate e conscientização sobre a segurança e saúde do trabalhador brasileiro. Dentre as diversas ações para promover a campanha, inclui-se a iluminação de monumentos e prédios públicos com a cor verde. Assim, o Palácio Rio Branco será iluminado com a cor da campanha a partir desta sexta-feira, 23, até o dia 25 de abril.

Durante os três dias da campanha, o objetivo é alertar para que haja redução de acidentes de trabalho e os agravos à saúde do trabalhador, mobilizando o envolvimento da sociedade, dos órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para prevenir e alertar sobre o grave problema das centenas de milhares de acidentes de trabalho que causam a morte de trabalhadores no Brasil e no mundo.

De acordo com o estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT), o Brasil ocupa o 4º lugar em relação ao número de mortes, com 2.503 óbitos. O país perde apenas para China, Estados Unidos e Rússia. Conforme os dados, são 1,3 milhão de casos de acidentes de trabalho, e as principais causas estão relacionadas ao descumprimento de normas básicas de proteção aos trabalhadores, além de condições inadequadas nos ambientes e processos de trabalho.

O Abril Verde foi uma iniciativa do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho da Paraíba (Sintest-PB), em comemoração ao “Dia Nacional dos Técnicos de Segurança do Trabalho e dos Engenheiros de Segurança do Trabalho”. Assim como as campanhas do Outubro Rosa e o Novembro Azul, simbolizados pelas cores rosa e azul que fazem alusão à prevenção ao câncer de mama e ao câncer de próstata, o verde é a cor que simboliza a Saúde e a Segurança no Trabalho.

