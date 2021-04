A sentença que anulou as condenações do presidente Lula e também a de suspeição do Sergio Moro – Foto: Ricardo Stuckert

A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), concedeu entrevista ao jornalista Sérgio Roxo, do jornal O Globo, e disse que não vê problemas numa aliança mais ampla para as eleições de 2022. “Vamos trabalhar todas as nossas alianças em cima de um programa e de um projeto para o país. Se tivermos condições de conversar com partidos que não são do nosso campo, e esses partidos tiverem compromisso com o programa e um projeto, não vejo problema”, diz ela.

Gleisi também comentou as decisões do Supremo Tribunal Federal, que anularam os processos judiciais contra o ex-presidente Lula e tornaram o ex-juiz Sergio Moro suspeito e parcial. “Tivemos nos últimos cinco anos uma campanha sistemática, política, midiática de diversos setores da sociedade imputando ao PT a pecha de corrupto. E não tivemos condições de nos defender com o mesmo espaço. A sentença que anulou as condenações do presidente Lula e também a de suspeição do Sergio Moro nos dão argumento e condições de fazer um embate contra essa narrativa”, afirma.

