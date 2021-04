O prefeito Zequinha Lima, o vice-prefeito Henrique Afonso e equipes da secretaria de saúde visitaram o comércio local, distribuindo kits com álcool em gel e panfletos educativos. Nas ruas e sinais de trânsito, uma intensa propaganda volante foi feita, avisando que o comércio abriu pois os números da covid-19 foram reduzidos no município. Mas alertando para o fato de que a pandemia não acabou: “Se quer que o comércio continue aberto, vamos seguir nos cuidando!”, diziam os áudios em varios pontos do centro de Cruzeiro do Sul.

A campanha da prefeitura marca a reabertura do comércio local, também aos fins de semana. O prefeito Zequinha Lima – que anunciou a volta do comércio ainda no início da semana – foi pessoalmente entregar panfletos e participar da campanha educativa, mantendo sempre o discurso de que o comércio abriu, mas não foi de qualquer jeito: “Abrimos o comércio, mas a pandemia não acabou e nada é mais importante que a vida. Por isso, estamos redobrando os cuidados sanitários e desenvolvendo uma forte campanha educativa para auxiliar nossa população. A luta contra a covid-19 segue sendo prioridade e temos certeza que a flexibilização é apenas reflexo da união de esforços entre prefeitura, governo, judiciário e a nossa população. Em momento nenhum vamos desrespeitar isso”, declarou Zequinha.

O vice-prefeito Henrique Afonso comentou que nada na gestão é feito de forma isolada: “Nós trabalhamos juntos, o nosso prefeito faz uma gestão compartilhada e responsável. É por isso que estamos conseguindo bons resultados com relação a essa grave situação imposta pela pandemia”. E seguiu: “Sabemos que nada está resolvido. Só vamos celebrar quando nossa população estiver totalmente imunizada”, comentou Henrique.

Quem também esteve no comércio foi o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior: “Cruzeiro do Sul é o município mais organizado com relação a pandemia. Eu queria parabenizar o prefeito Zequinha e sua equipe. E dizer que nós, da Aleac, vamos ajudar no que for necessário”, disse o deputado.

O secretário de Saúde Agnaldo Lima – que também esteve acompanhando as equipes – aproveitou para falar da importância de se redobrar os cuidados sanitários: ” O comércio abriu, porque o vírus está circulando menos. Mas, basta um descuido e tudo pode se agravar novamente. Precisamos seguir com essa parceria entre poder público e população para manter os cuidados. E paralelamente, vamos seguir vacinando, para que logo possamos vencer essa guerra contra a covid-19. E para isso todos podem contar com nossas equipes”. E continuou: Aproveito para parabenizar, outra vez – porque nunca será suficiente – os profissionais se saúde. Eles estão dando um forte exemplo do que é o SUS (Sistema Único de Saúde).

Cruzeiro é exemplo para o estado

O município de Cruzeiro do Sul reduziu o número de casos da covid-19 e tem sido ágil na vacinação, a partir do momento que a vacina chega através do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Essa é uma avaliação feita pelo próprio governador do estado, que esteve no município durante a semana: “Temos que parabenizar o trabalho do prefeito Zequinha e de sua equipe, que estão conseguindo vacinar com muita rapidez. É isso que cobramos dos municípios. Espero que esse exemplo de Cruzeiro do Sul possa se multiplicar por todo o Acre”, disse Gladson Cameli.

