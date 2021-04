Nesta sexta-feira, 23, foi inaugurada pelo governador Gladson Cameli, a estrada de acesso para a balsa em Rodrigues Alves. O Governador esteve acompanhado da equipe de secretários de Estado e a solenidade aconteceu às margens do Rio Juruá.

O trecho está pavimentado, iluminado, com calçada, ciclovia e paisagismo, com extensão de 1,2 de metros.

O Deracre investiu R$ 2 milhões para executar a obra, que vinha sendo uma reivindicação antiga dos moradores da região e trará melhorias no acesso, levando qualidade de vida às pessoas dependentes do trecho para entrar e sair.

O gerente geral do Deracre -Juruá, falou da felicidade em sua gestão pela inauguração dessa tão sonhada obra para a população de Rodrigues Alves. Vemos que o sonho maior é a ponte, mas passo a passo iremos resolver as coisas. Essa obra foi executada com recursos próprios do Governo do Estado e executada pelo Deracre.

Estamos em débito com o município, em relação a 407, o trecho que vai de Rodrigues Alves até o trevo da Santa Rosa, mas é de grande pretensão nos próximos meses concluir. Peço até desculpas pelo transtorno no decorrer do inverno, mas no verão vamos correr atrás de recursos para fazer e garanto que vai ficar igual a de Mâncio Lima, concluiu Luciano Oliveira.

Jailson Amorim citou, que essa obra é muito importante para a população do nosso município e que a muitos anos vinha solicitando. É um sonho do nosso povo e foi muito sofrimento, principalmente na época de inverno mas hoje o governador está entregando para o povo de Rodrigues Alves. Estamos muito contentes com essa obra e com o Programa Auxílio do Bem que vai atender as famílias que não foram assistidas pelo Bolsa Família, pelos Auxílios Emergências e que agora vão ter uma oportunidade de ter uma renda para poder subsidiar a sua vida e de sua família. “Hoje o momento, é de gratidão governador, por tudo que o Senhor vem fazendo pelo Juruá e por Rodrigues Alves”, concluiu o Prefeito.

Gladson Cameli, expressou que essa obra é de grande serventia, vai melhorar o acesso, mostrar qualidade e diminuir a dificuldade da população. Esse é o trabalho que nós políticos, seja do legislativo ou executivo, temos que unir forças para juntos fazer muito mais com menos. Gladson ainda falou do Cartão Auxílio do bem, que vai beneficiar mais de 18 mil famílias que terão um direito de ter um recurso para comprar o que desejar, seja alimentos ou sua maior necessidade.

Anagildo José, morador do município parabenizou o governo do estado, por essa obra de grande importância para nosso município, em que antes passávamos por situações difíceis por conta da lama e hoje vemos aqui essa grande obra que trás benefícios à população de Rodrigues Alves”

Participaram também da agenda o prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, os deputados estaduais Cadmiel Bonfim, Luiz Gonzaga, Maria Antônia e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior.

