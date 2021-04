Em Manaus, Bolsonaro posa em foto com ‘CPF cancelado’ (Foto: Alan Santos/PR)

Brasil 247 – Durante sua viagem a Manaus (AM), Jair Bolsonaro voltou a debochar dos mortos pela Covid-19 no Brasil, que já estão próximos dos 400 mil. Ao lado do apresentador Sikêra Jr., ele posou para uma foto em que segurava uma placa com a imagem de um CPF e a palavra, num tarja em vermelho, “cancelado”. A expressão ‘CPF cancelado’ é conhecida em grupos de extermínio para mencionar assassinatos.

O advogado e professor da FGV Thiago Amparo detalha o significado da expressão e enaltece a gravidade da foto. “Se um presidente da república pode posar numa foto com um cartaz ‘CPF Cancelado’ – gíria de milícias e grupos de extermínio – na cidade que mais sofreu com covid-19 (Manaus), e nada acontece, ninguém, absolutamente ninguém pode falar que instituições estão funcionando, okay?”.

“Manaus, 23/04/2021: quando críticos dos termos genocidio e crime contra humanidade afirmarem que não há “intencionalidade” nas mortes, mostre essa foto. ‘CPF cancelado’ é uma gíria entre grupos de extermínio, quando se assassina alguém da outra facção”, escreveu ele em outro twitter.

A imagem está trazendo forte repercussão nas redes sociais. Confira algumas:

Se um presidente da república pode posar numa foto com um cartaz “CPF Cancelado” – gíria de milícias e grupos de extermínio – na cidade que mais sofreu com covid-19 (Manaus), e nada acontece, ninguém, absolutamente ninguém pode falar que instituições estão funcionando, okay? pic.twitter.com/3vzVXbi5Gw — Thiago Amparo (@thiamparo) April 24, 2021

Manaus, 23/04/2021: quando críticos dos termos genocidio e crime contra humanidade afirmarem que não há “intencionalidade” nas mortes, mostre essa foto. “CPF cancelado” é uma gíria entre grupos de extermínio, quando se assassina alguém da outra facção. https://t.co/9pVxSVOwww. pic.twitter.com/AufmBt9rDH — Thiago Amparo (@thiamparo) April 24, 2021

É muito mais grave do que parece. Bolsonaro não apenas ironiza mortes. A placa “CPF Cancelado” é usada por grupos pró-violência e extermínio policial. Ou seja: Bolsonaro defende publicamente essas práticas — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) April 24, 2021

Sou médica.Estudei e estudo p/ salvar vidas,evitar sofrimentos e, quando possível, curar.Nunca imaginei desejar a morte de alguém.Muito menos uma morte lenta e dolorosa. Até q/ um pilantra miliciano pisa em 400mil corpos e posta a merda de uma foto c/os dizeres: CPF CANCELADO. — Júlia Rocha (@juliarochasim) April 24, 2021

Jair Bolsonaro posa sorrindo para foto com placa que faz referência à morte de pessoas. O termo "CPF cancelado" é usado pelo apresentador Sikêra Júnior para se referir a supostos criminosos que são assassinados. No Brasil não há pena de morte. Foto: Alan Santos/PR pic.twitter.com/D4hnonIM4T — Brasil de Fato (em 🏠) (@brasildefato) April 24, 2021

Foto oficial do Palácio do Planalto. Sabe o que significa CPF cancelado? Titular falecido. É assim que Bolsonaro ri das quase 400 mil vidas perdidas por COVID-19 no país. Desprezo sem tamanho por um Brasil em luto. O lugar dessa extrema-direita é agora e no lixo da história! pic.twitter.com/QhMIqNefyK — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) April 24, 2021

Quase 400 mil mortos e quem deveria estar cuidando dos brasileiros participa dessa foto pic.twitter.com/qD6DgLRnlH — Manuela (@ManuelaDavila) April 24, 2021

