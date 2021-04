A deputada estadual Maria Antônia (PROS) juntamente com o ex-prefeito do município de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, participaram da entrega de uma das obra na qual Maria Antônia enquanto parlamentar ouviu o anseio da população e deu voz na Assembleia Legislativa (ALEAC) que é o acesso à balsa do município de Rodrigues Alves.

O trecho está pavimentado, iluminado, com calçada, ciclovia e paisagismo e conta com uma extensão de 1,2 de metros que vai desde a cidade até as margens do Rio Juruá. Vale lembrar que este era um dos maiores anseios dos moradores daquele município e a deputada Maria Antônia juntamente com o ex-prefeito Dêda já haviam cobrado do governo anterior e também do atual e o Governador Gladson atendeu o pedido que vai beneficiar o município.

O Deracre investiu R$ 2 milhões para executar a obra com tudo o que foi solicitado, obra esta que irá melhorar a acessibilidade no município. A deputada Maria Antônia e o ex-prefeito do município destacaram a importância de uma obra destas proporções.

“Para nós é uma satisfação e uma alegria muito grande em ver o município de Rodrigues Alves sendo contemplado com esta obra que tanto os moradores esperaram. Eu mesmo já reivindiquei na Assembleia para que o nosso governador pudesse ter este olhar e atendesse esta reivindicação que só beneficia a nossa querida cidade. Desde já quero deixar aqui os nossos agradecimentos ao governo e dizer que isso é sem dúvidas uma vitória”, concluiu a parlamentar.

Além da reivindicação do acesso a balsa que foi atendida pelo governo, a deputada Maria Antônia e o ex-prefeito Dêda participaram também da entrega o Cartão do Bem, que vai tirar 31 famílias daquele município da linha da pobreza. Cada uma vai receber um auxílio de R$450, divididos em três vezes de R$ 150,00.

O benefício está sendo concedido para famílias que comprovadamente não estão inclusas em nenhum programa social do governo federal e que agora estarão sendo assistidos pelo governo do estado, o que é de extrema importância para as famílias nesta situação.

Além do casal Dêda e Maria Antônia, participaram também da agenda o prefeito do município, Jailson Amorim; os deputados estaduais Cadimiel Bonfim, Luiz Gonzaga e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior; o governador Gladson Cameli; diretor do Deracre, Petrônio Antunes e outros.

