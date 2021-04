A enorme cratera que se formou no ramal durante o forte inverno amazônico ocorrido na região do Juruá este ano está impedindo a trafegabilidade de veículos e de centas de pessoas que moram no ramal. O problema surgiu logo no início do ramal, com isso as famílias estão precisando caminhar mais de 6 kms para poderem utilizar veículos.

Após verificar o problema o presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul se reuniu com o prefeito de Guajará-AM para juntos buscarem uma solução ao problema que impedi principalmente os moradores do ramal se deslocarem aos municípios de Guajará e Cruzeiro do Sul.

Durante o encontro entre os chefes do executivo guajaraense e do legislativo cruzeirense ficou definido que o prefeito Ordean Silva irá conversar com proprietário da área ao lado da estrada para que seja feito um novo acesso, numa parceria entre as prefeituras de Cruzeiro do Sul e Guajará. Caso não seja permitido o novo acesso por uma área particular Ordean Silva se comprometeu em realizar o aterro da cratera que se criou pela erosão no ramal.

O vereador e presidente da Câmara de Vereadores Franciney Freitas, PP, destacou a importância do diálogo e das parcerias na resolução dos problemas da sociedade.

“Fui procurado pelo Zé Maria e os moradores do ramal João Santana para ver a situação daquela cratera. Enfatizo que o problema para ser resolvido vai precisar da união dos poderes entre Guajará e Cruzeiro do Sul. Por isso procurei o prefeito Ordean para dialogarmos e firmamos essa parceria, prefeituras de Guajará, Cruzeiro do Sul e Câmara de Vereadores e assim pudermos buscar uma solução para este problema, devolvendo a trafegabilidade para está população que, neste momento está totalmente isolada.”

Franciney concluiu o encontro com o prefeito Ordean Silva agradecendo sua disponibilidade em, mesmo no feriado de Tirandentes, recebê-lo para tratar de assuntos que visam melhorar a qualidade de vida da população que utiliza as estruturas dos dois municípios.

“Agradeço imensamente o prefeito Ordean que nos recebeu neste feriado para juntos buscarmos uma solução para este problema e assim melhorar a vida dessas pessoas. É assim que fazemos gestão, não existe nem feriado nem domingo para estarmos atuando nas melhorias da nossa sociedade.”

Assecom