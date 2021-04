Na manhã dessa sexta-feira, 23, o prefeito Zequinha Lima esteve visitando o Instituto Federal do Acre (IFAC), em Cruzeiro do Sul, onde foi recebido pelo diretor da instituição, professor Bráulio Gonçalves.

O diretor Bráulio Gonçalves comentou que o prefeito Zequinha Lima sempre mostrou compromisso com educação: “Devo dizer que, mesmo antes de ser prefeito, o Zequinha esteve aqui. Por isso, recebo essa visita com naturalidade, pois sei do compromisso do prefeito e do valor que ele dá a parceria com o IFAC”, disse o diretor.

Para Zequinha Lima, a ciência é parceira fundamental para o desenvolvimento: “Eu acredito na pesquisa, na ciência e na qualificação. Nossa parceria com o IFAC é fundamental! E tenho certeza que vai fortalecer cadeias produtivas muito importantes, como a piscicultura e a agricultura familiar. Se trabalharmos juntos, podemos desenvolver caminhos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso, é o maior objetivo da nossa gestão”, declarou o prefeito de Cruzeiro do sul.

