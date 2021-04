O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, assinou os contratos dos novos profissionais da educação que passaram no Seletivo Simplificado temporário N° 002/2021, o qual tinha vagas para professor, mediador, assistente social, psicólogo e nutricionista.

O ato simbólico aconteceu no auditório José Monteiro, com a presença dos selecionados, Prefeito Jerry, Coordenadora do Núcleo Estadual de Educação, Gleiciane Amorim, Secretário de Educação, Elias Marques, Secretário de Administração, Emilson Braga, dentre outras autoridades.

Para Jerry, que também é professor, este é um importante momento para acolher, orientar e valorizar os novos contratados da educação, que conquistaram suas vagas através de um processo democrático e transparente.

“Parabenizo cada novo profissional, que passa a integrar a equipe do Município, destacando que todos os profissionais selecionados conseguiram vaga por mérito próprio, então sem dúvida terão capacidade de oferecer uma educação de qualidade aos nossos estudantes”, disse o Prefeito.

Vale destacar que o ano letivo 2021 da rede municipal iniciará no dia 30 de abril.

