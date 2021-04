Assessoria – A Secretária de Educação do Acre (SEE), por meio do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Dependentes Químicos de Cruzeiro do Sul (Apadeq), promove a roçagem de pátios de escolas locais. A ação é realizada de forma conjunta desde 2019, nas áreas de gramado das instituições, e possibilita a reinserção social de pessoas em tratamento naquela associação.

A Apadeq trabalha com a recuperação de dependentes e prevenção ao uso de drogas, prestando serviço de acolhimento de indivíduos afastados temporariamente do núcleo familiar ou comunitário, em decorrência do uso de substâncias psicoativas. A instituição busca a reinserção dessas pessoas na sociedade por meio da conscientização da dependência, terapias e atividades ocupacionais internas e externas.

As duas últimas escolas beneficiadas foram a Craveiro Costa e a Escola Cívico-Militar Madre Adelgundes Becker.

“As atividades ocupacionais externas, como é o caso desta parceria com o Núcleo de Educação para a limpeza das escolas, são de fundamental importância para a que as pessoas em tratamento possam ser reinseridas nas atividades comuns. É muito importante para elas conseguirem se enxergar como parte integrante da comunidade. E isso, aliado à causa que é cuidar das escolas, é ainda mais gratificante. Agradecemos ao governo do Estado, na pessoa da dona Ruth [Bernardino], por essa parceria”, destaca Raimundo Felício dos Santos, o Branco, presidente da Apadeq.

Sobre o acordo, a coordenadora do Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul, Ruth Bernardino, afirma: “A Apadeq tem sido uma grande parceira desde o início da nossa gestão. Antes da pandemia, além do serviço de limpeza das escolas, trabalhávamos juntos na prevenção ao uso de drogas entre os alunos. ‘Seu’ Branco tem sido um grande parceiro da educação e da sociedade cruzeirense, pelo importante trabalho que vem desenvolvendo”.

Ruth Bernadino relata ainda que a manutenção das escolas tem sido um trabalho constante, mesmo durante a pandemia. “Temos que manter as escolas bem cuidadas, preservando esses espaços tão importantes, pois temos fé de que em breve estaremos recebendo nossos alunos”.

O Núcleo de Educação de Cruzeiro do Sul é responsável pela manutenção predial das escolas estaduais urbanas e rurais do município.

