Jovem de 22 anos, João Vitor Guido da Silva morreu pela Covid-19, apesar de sua família ter vendido uma casa para custear sua internação em um hospital particular. O caso ocorreu em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Os parentes de João Vitor Guido da Silva ressaltaram que o jovem cumpria as medidas de quarentena; saía esporadicamente para a igreja e para o trabalho.

“Cumpriu muito bem, ficou quietinho em casa. Ia pouco para a igreja, saía pouco para trabalhar”, disse Rogéria Guido da Silva, mãe de João Vitor, ao UOL.

Após aparecerem sintomas, o jovem foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde foi medicado e liberado para voltar para casa sem realizar nenhum exame.

Com a piora, a família de João Vitor o levou para um hospital particular, que constatou que o rapaz estava infectado pela Covid-19, com 25% do pulmão comprometido.

