Assessoria – A pandemia as Covid-19 trouxe transtornos para o funcionamento do Hospital da Mulher e da Criança de Cruzeiro do Sul, conhecido popularmente como Maternidade do Juruá. As necessárias cirurgias eletivas ginecológicas foram suspensas temporariamente. Mas, a partir de um pedido dos vereadores cruzeirenses, o governo do Acre anunciou que resolverá o problema.

Inicialmente será uma dia na semana para a realização das cirurgias, com a perspectiva de que em breve sejam dois dias. O grupo de vereadores iniciou uma tratativa com o secretário do Gabinete Civil, Flávio Silva, e o presidente da Assembleia Legislativa (Aleac), Nicolau Júnior, para acionar a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) no sentido de retomar as cirurgias.

O governador Gladson Cameli posteriormente recebeu os vereadores e orientou a Sesacre para adquirir os recursos humanos e insumos para que as cirurgias ginecológicas sejam realizadas.

“Farei todo o possível para aumentar o número dessas cirurgias eletivas ginecológicas, em breve. Se for necessário iremos fazer mutirões para zerarmos a fila das mulheres que estão aguardando. Vou conversar com a minha equipe para viabilizar o maior número de cirurgias”, ponderou Gladson Cameli.

O secretário Flávio Silva disse que anunciar a retomada das cirurgias na Maternidade de Cruzeiro do Sul é uma grande alegria para o governo. “A gente é cobrado como gestor e estamos hoje aqui trazendo a solução. Os problemas da população são nossos. Temos que estar à disposição para ajudar como servidores, para que possamos ter um avanço social constante”, completou.

O deputado Nicolau Júnior afirmou que as dificuldades serão superadas com a união de poderes. “Muitas mulheres têm sofrido com esses problemas que só podem ser resolvidos com cirurgia. Mesmo com a escassez de mão de obra, vamos superar as dificuldades com a união entre todos os poderes para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse.

Vereadores agradecem a decisão do governo

“Os vereadores recebem pedidos diretamente da população então tomamos a iniciativa. Fomos atendidos na Casa Civil e depois pelo governador Gladson Cameli. Assim conseguimos esse retorno das cirurgias, que será uma bênção para a saúde das nossas mulheres”, salientou o vereador Gilmar da Saúde.

“Nós temos que ser a extensão dos olhos do governador e do prefeito. Levar as demandas da nossa sociedade, para que possam ser resolvidas. Assim quero agradecer a todos por resolver essa causa de grande importância para a saúde das nossas mulheres”, destacou o vereador Betão da BR.

“Uma grande caminhada começa com um primeiro passo. E essa atitude poderá resolver os problemas de várias mulheres. Quero agradecer esse governo que vai às ruas para ouvir as reivindicações da população”, falou Zaldo Moto Táxi.

“Nós, vereadores, somos os mais cobrados pelas pessoas porque estamos na ponta. Com esse pedido atendido, quem vai ganhar serão os gestores, que terão seus trabalhos reconhecidos pela população”, finalizou Keleu.

Estavam presentes ainda no encontro o diretor da Sesacre Cristiano Souza e o gerente da Maternidade Rafael Gomes.

