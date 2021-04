Assessoria – O motorista Gleiciano de Lima Guedes está desempregado há dois anos. Mora com a esposa e um filho na comunidade Barão, em Mâncio Lima, mas hoje ele não voltou para casa de mãos vazias.

Ele recebeu das mãos do governador Gladson Cameli o Cartão do Bem, com saldo de R$ 300 dos R$ 450,00 do total que irá receber. “Quando a gente é lembrado com uma ajuda dessas até nossa autoestima melhora. Obrigado ao governo e toda equipe que me incluíram nesse programa”, disse ele. No município, 31 famílias foram cadastradas.

Com a entrega em Mâncio Lima, o governo fez chegar o benefício a todas as cidades do Juruá, atingindo a marca de três mil famílias beneficiadas com uma renda extra.

No início da tarde desta sexta-feira, 23, o governador Gladson Cameli e a secretária de Assistência Social do Estado, Ana Paula Lima, entregaram os cartões que dão direito ao saque de R$450, parcelado em três vezes.

O evento teve a participação do prefeito Isaac Lima, do secretário da Casa Civil Flávio Silva, dos deputados Luiz Gonzaga, Cadimiel Bonfim e Maria Antônia e do presidente da Câmara de Vereadores Renan Costa.

“Nos últimos meses esta foi a quarta visita do governador a Mâncio Lima, sempre levando investimentos”, disse o prefeito Isaac Lima. O chefe do executivo municipal defendeu a execução do programa assistencial. “ Pode parecer pouco mas para quem está sem renda é uma grande ajuda. O governador está sempre atento às necessidades dos menos favorecidos e com esse benefício mostrou que se preocupa com as famílias,” observou o prefeito.

O governador ratificou as palavras do anfitrião. Elogiou a equipe da Ação Social pelo trabalho com as famílias cadastradas e pediu que todos trabalhem em parceria para que essa fase seja logo superada. “Quando a gente quer, mesmo com pandemia, a gente consegue. São dezoito mil famílias que não têm essa renda extra e agora ganham um fôlego a mais”, disse.

