Assessoria – A estrada de acesso para a balsa em Rodrigues Alves foi inaugurada pelo governador Gladson Cameli, que esteve acompanhado de uma equipe de secretários de Estado, na manhã desta sexta-feira, 23, em uma solenidade que aconteceu às margens do Rio Juruá. O trecho está pavimentado, iluminado, com calçada, ciclovia e paisagismo e tem 1,2 metros de extensão.

O Deracre investiu R$ 2 milhões para executar a obra, uma antiga reivindicação de quem mora na região.

“Vai melhorar o acesso a qualidade de vida das pessoas que dependem desse trecho para entrar ou sair. Reformamos também a balsa mas ela está sendo usada para transportar materiais para as obras em Porto Valter”, disse Petrônio Antunes, diretor do Deracre.

O prefeito Jailson Amorim lembrou que antes da pavimentação, no período de inverno, era comum carros atolarem no trecho que oferecia pessoas condições de tráfego. O gestor observou que por muitos anos houve a cobrança para que o acesso foi pavimentado, mas que só o governo atual voltou os olhos para a cidade. “Hoje é um momento de gratidão pelo que o senhor, governador, vem fazendo pelo Juruá e por Rodrigues Alves. Temos muitas outras necessidades mas sabemos que o momento está complicado. Porém, tenho certeza de que o governo vai continuar com a mesma força, ajudando os municípios”, pontou Amorim.

Vereadores aproveitaram a presença do governador para entregar um abaixo assinado solicitando a construção de uma ponte no local.

O governador Gladson Cameli disse que a reivindicação pela obra expressa o que a população passa e disse que não tem problemas em ouvir críticas e receber cobranças. Gladson voltou a defender o trabalho unificado entre Estado e prefeituras. “Eu quero é isso, essa união com as prefeitura. Só temos uma causa que é o povo, o nosso patrão. As coisas precisam acontecer”.

Participaram também da agenda o prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, os deputados estaduais Cadimiel Bonfim, Luiz Gonzaga, Maria Antônia e o presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior

Auxílio do Bem chega a Rodrigues Alves

Na mesma solenidade, a Secretaria de Assistência Social (SEASDHM) entregou o Cartão do Bem, que vai tirar 31 famílias daquele município da linha da pobreza. Cada uma vai receber um auxílio de R$450, divididos em três vezes de R$ 150,00.

A secretária Ana Paula Lima explicou que o benefício está sendo concedido para famílias que comprovadamente não estão inclusas em nenhum programa social do governo federal. “É preciso que a gente conheça a situação das nossas famílias para a gente poder, de fato, levar os benefícios. Esse programa é uma oportunidade de inclusão de muitas famílias”, garantiu.

