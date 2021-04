No mês de Março uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Assis Brasil, o Governo do Estado do Acre, UNOPS (Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos), COSEMS (Conselho de Secretárias Municipais de Saúde) e outras 14 Prefeituras, possibilitou a compra em massa de mais de R$ 800.000 (oitocentos mil reais) em medicamentos de combate à Covid-19 e outros para Assis Brasil.

A primeira remessa desses medicamentos foi recebida pelo município há cerca um mês e agora chegou a segunda remessa que contemplou medicamentos antiglicêmicos, anti hipertensivos, analgésicos, laxantes, dentre outros itens.

De acordo com a Secretária de Saúde, Ivelina Marques, a terceira remessa dos medicamentos será entregue no final do mês.

Vale destacar que esse modelo de compra conjunta de medicamentos, já vem sendo praticado a algum tempo, principalmente pelos países membros do MERCOSUL no intuito de ampliar o acesso a diversos tratamentos e a sustentabilidade dos seus sistemas de saúde.

