Em discurso nesta quinta-feira (22), a vice-líder do PCdoB da Câmara, deputada federal Perpétua Almeida (AC), pediu a demissão do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e disse não acreditar que o governo federal consiga zerar o desmatamento ilegal até 2030.

No último dia 7, um grupo de 280 companhias do agronegócio e do setor financeiro pediu mudanças nos rumos da política ambiental brasileira. Os empresários têm receio de perder mercado, sobretudo no exterior, por causa da imagem negativa do Brasil, que hoje é visto como um vilão ambiental. Algumas ações de boicote já acontecem com queda em investimentos.

Gestoras européias ameaçaram desinvestir no Brasil caso o desmatamento na floresta amazônica não diminua. Perpétua avalia que é mais fácil o Governo zerar a floresta amazônica do que zerar o desmatamento ilegal até 2030. “Quem tem um antiministro de Meio Ambiente não pode prometer que vai zerar o desmatamento na Amazônia. O que nós vimos até aqui foram as poses do antiministro à frente de toras e toras de madeiras ilegais, que ele tentava regularizar, inclusive sendo investigado pela Polícia Federal,” ressalta.

A deputada lembra que Salles ficou conhecido como o ‘ministro da boiada’ ao sugerir em reunião ministerial que o governo federal “passasse a boiada e mudasse regras de proteção ao meio ambiente” enquanto a atenção da mídia estava voltada para o aumento de casos e mortes por Covid-19.

“Chega a ser desrespeito o comportamento do ministro com a questão ambiental. O melhor recado que Bolsonaro poderia ter dado a Cúpula do Clima seria a demissão de Salles para mostrar ao mundo que ele estava, realmente, preocupado em cuidar do meio ambiente. A política ambiental brasileira foi, literalmente, levada à lona por Bolsonaro e pelo seu antiministro”, enfatiza Perpétua.

