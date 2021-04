Cameli reforçou o seu compromisso em resguardar vidas de acreanos neste momento de crise sanitária – Foto Marcos Santos

Assessoria – “Não me arrependo um minuto de ser governador. Minha missão vai até o fim. O Acre é todos nós. Essas obras vão ajudar a melhorar muito a vida de quem mora nessas regiões”. Esse é fala do governador Gladson Cameli, ao tratar das ações de assinatura de ordem de serviço para a reconstrução da AC-405 e também da inauguração de posto policial naquela rodovia. Os eventos foram realizados na tarde desta quinta-feira, 22, no município de Cruzeiro do Sul, interior do estado.

Além do gestor, estavam presentes nos eventos o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior; o presidente do Departamento de Estradas e Rodagens (Deracre), Petrônio Antunes e o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), Evandro Bezerra.

Em fevereiro, Gladson Cameli inaugurou 11 km de trecho pavimentado e sinalizado da rodovia AC-407, que liga as cidades de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Desta vez, a ordem dada pelo chefe do Executivo é para reconstruir o trecho que liga o município de Cruzeiro do Sul à cidade mais ocidental do país.

“Hoje estamos, com muita alegria, entregando a base policial e anunciando a obra de duplicação da rodovia AC-405, que compreende o trecho que vai da entrada de Cruzeiro do Sul até o seu aeroporto. A obra iniciará imediatamente, gerando muitos empregos e fomentando a economia da região”, detalhou Petrônio Antunes, diretor estadual do Deracre.

Com o investimento orçado em R$ 36 milhões, o governo fará na rodovia o canteiro central, alargamento, acostamento, paisagismo, movimentação de rede elétrica e o afastamento de unidades habitacionais que avançam à beira da BR. A previsão de entrega da obra é de até 12 meses.

Em seu discurso, proferido da Base Comunitária de Fiscalização Integrada, o chefe do Executivo relembra que as obras fazem parte de um pacote de investimentos que visam melhorar toda a estrutura governamental.

“Nós queremos reformar toda uma estrutura que já existia para levar mais segurança e melhorar a vida das pessoas. Os recursos para esses investimentos vêm de renegociações de dívidas do estado com instituições financeiras. Assim, economizamos e teremos condições de melhorar todas as rodovias do nosso Acre”, destacou Gladson Cameli.

O governador reforçou que um dos princípios de sua governança é preservar a vida de acreanos neste momento de pandemia.

“Tirarei água de pedra para proteger o povo. Basta ter fé e trabalhar para realizar as ações que temos que fazer. Eu não vou decepcionar os acreanos. Nós vamos vencer a guerra contra esse vírus”, disse Cameli, emocionado.

Às 14h, a equipe inaugurou, na mesma rodovia, o posto que é a base da PM na AC-405. A unidade começou a ser reformada em dezembro de 2020 após ficar desativada por dois anos em decorrência de incêndio criminoso. O local é estratégico para que os agentes de segurança pública consigam reprimir os crimes na área rural dos municípios da microrregião do Vale do Juruá; fiscalizem e punam as ações criminosas nessas regiões.

Segundo dados da PM, a base policial já realizou 2.114 abordagens; atendeu 68 ocorrências; apreendeu 2 armas de fogo e 1. 125 kg de entorpecentes; conduziu às delegacias 51 indivíduos e realizou 341 visitas comunitárias.

“Nossa missão com essa base comunitária é se aproximar do cidadão. Serão 11 comunidades assistidas com os nossos serviços de segurança. O investimento nesse posto representa muito para a Polícia Militar (PM) e para quem mora nessa região de Cruzeiro do Sul”, avalia o comandante do 6ºBPM, Evandro Bezerra.

O morador do São Cristóvão, que fica no entorno da base policial, agradece ao governador pela delicadeza em atender o pedido daquela comunidade. “Hoje é um dia histórico para todos nós com a implantação desta unidade de polícia comunitária. Seremos eternamente gratos pelo benefício que o senhor está nos proporcionando. Estaremos, em parceria com o seu governo, dispostos a colaborar, preservar e proteger esse patrimônio, afinal, ele é de todos nós”, finaliza, agradecido, Adenilton Dantas.

Base da PM é um ponto estratégico para reprimir o crime no Juruá – Foto Marcos Santos

