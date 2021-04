O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), médico infectologista, participou de uma manifestação em apoio aos trabalhadores da Saúde que atuam na UPA da Sobral. O ato aconteceu em frente no prédio da unidade de pronto de atendimento na manhã desta quinta-feira (22).

A classe trabalhadora é contra a precarização do serviço e não aceita ser entregue à iniciativa privada, sob a tutelar do regime celetista (CLT). ” Nós somos totalmente contra a precarização do serviço, contra a terceirização”, afirma o sindicalista e vereador.

“Os servidores não aceitam serem entregues a iniciativa privada, sob medida do regime celetista, jornada de trabalho, avaliação de desempenho. Aliás, não aceitamos que seja entregue o bem público a uma empresa terceirizada, porque precariza, desestabiliza o sistema e compromete a carreira do servidor público, sem contar a qualidade do serviço que não tem garantia de melhoria “.

Segundo o sindicalista, o IGESAC já têm diversas denúncias de realização de contrato sem licitação, além ter feito um aditivo com uma empresa de contabilidade de quase meio milhão sem licitar. “Contrato sem licitação, apadrinhamento de familiares sem o devido processo legal, com salário acima de dez mil. E os gestores antigos acabaram de ser condenados a devolver mais de dois milhões e meio de reais. Se nem assumiu o patrimônio público já está assim, imagina depois”.

O deputado Jenilson Leite afirma que é contra a terceirização da UPA, porque a maior prova de que o SUS é o caminho a seguir, apesar das falhas, ficou comprovado nessa pandemia. ” Nós não precisamos entregar a UPA nas mãos das empresas privadas, precisamos é melhorar o serviço público. Com melhores salários, hospitais equipados, com medicamentos e valorizar o servidor. Qualquer projeto que chegue na Aleac para entregar a saúde pública ou qualquer hospital nas mãos da precarização, votarei contra”, diz o deputado.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A palavra professor tem origem latina e significa aquele que professa uma ciência, uma arte. É o mestre. Professor é um artesão de futuros, construtor de mundos e sociedades. Uma profissão indispensável à humanidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.