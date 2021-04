Médico nefrologista Rubens Amaral e a jornalista Kennia Wiswesser – Foto: Reprodução

Revista Forum – O médico nefrologista Rubens Amaral fez uma longa defesa do uso da ivermectina, na noite desta quarta-feira (21), em live com a jornalista Kennia Wiswesser, brasileira que vive nos EUA. De acordo com ele, todas as vezes que alguém entra em contato com uma pessoa infectada pelo coronavírus tem que tomar ivermectina.

O médico ainda dá a posologia: “teve contato com alguém que está com Covid, tome três dias a sua dose”, afirma Amaral. “E se tiver sintomas, ainda nos primeiros dias telefone para o Médicos pela Vida Covid-19”, ressalta o médico, indicando o grupo de médicos que, ao contrário do recomendado pelo Organização Mundial de Saúde (OMS), defende e propaga o uso do chamado “tratamento precoce” contra a doença.

“Em três semanas nós terminaríamos com a pandemia se todas as pessoas ligassem para esses médicos. Pelo menos acabaríamos com as internações”, afirma o médico.

Wiswesser não o questiona em momento algum a respeito do fato do tratamento com ivermectina não ser recomendado pela comunidade científica. Ao contrário, durante toda a entrevista ela corrobora com o que o médico diz e repete para o público suas receitas.

“É muito estranho isso que está acontecendo, né doutor? Eu lembro que desde o começo os médicos diziam isso, eu fui pesquisar, fui atrás. A China enviou milhões de doses de hidroxicloroquina pro Irã e pra Turquia em meados de outubro de 2019. A China também usou a cloroquina em meados de janeiro e fevereiro de 2020. Desde o começo estão usando e houve toda essa campanha de desinformação, de ataque à hidroxicloroquina. Eu nem sei se ela está sendo usada no Brasil, tá sendo usada aí ainda?”, pergunta a jornalista, no que o médico responde prontamente: “tá, tá, a gente usa, faz parte do nosso protocolo, mas precisa ser usada nos primeiros cinco dias, depois, na segunda fase inflamatória ela não tem mais efeito nenhum, diferente da ivermectina, que tem ação tanto na fase inicial quanto nas fases mais avançadas da doença.

