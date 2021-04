Assessoria – A pista de 1.200 metros do aeroporto José Galera dos Santos, em Tarauacá, será revitalizada com nova camada asfáltica e sinalização. No final da manhã desta quinta-feira, 22, o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço autorizando o início da obra, orçada em R$ 2,7 milhões.

O projeto é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura (Deracre), que contratou duas empresas para a execução dos serviços. O presidente do Departamento, Petrônio Antunes, também assinou o documento. A prefeita de Tarauacá, Maria Lucineia, o deputado federal Jesus Sérgio, o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, e os deputados estaduais Nicolau Júnior e Cadmiel Bonfim também participaram da solenidade de assinatura.

O governador Gladson disse à gestora que a parceria entre Estado e prefeituras é fundamental para a execução das melhorias em favor da população e adiantou que outros investimentos para a cidade estão em processo de finalização. “Tá aqui essa obra e ainda vem muita coisa por aí. Agradeço a todos que estão nos ajudando e tenham certeza que vamos sair mais fortes dessa pandemia”, afirmou.

A obra faz parte do Programa de Revitalização de Aeródromos no Estado, que está investindo R$ 16 milhões na recuperação de seis aeroportos, todos no interior. “A ideia é estar com todos os aeródromos em condições de receber voos diurnos e noturnos até o fim do ano”, disse Antunes.

O aeroporto de Tarauacá está recebendo o segundo grande investimento do Estado, pois já teve o terminal de passageiros reformado. “Para nós é um investimento mais que necessário, porque pode-se precisar transferir uma pessoa doente durante a noite. O governador tem sido um grande parceiro e sempre atende nossos pedidos”, disse a prefeita Maria Lucinéia.

Terceiro acesso para Tarauacá

O deputado federal Jesus Sérgio, que é de Tarauacá, aproveitou o evento para entregar ao governador o projeto da obra para o terceiro acesso à cidade, tendo a BR-364 como eixo. Na proposta, consta a abertura de uma via com cerca de dois quilômetros entre o Trevo da Ponte e o acesso pela rodoviária até o Bairro Novo. O projeto, no valor de R$ 13 milhões, já está com a equipe da Caixa Econômica Federal e, segundo o parlamentar, terá ainda recursos de uma emenda parlamentar.

