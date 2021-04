O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu na manhã desta quinta-feira (22) com o secretário-adjunto de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Márcio Cândido, onde tratou sobre o financiamento de projetos para extração de óleo por cooperativas do Vale do Juruá. A reunião foi virtual e contou com a participação de representantes e presidentes de quatro cooperativas de produtores rurais do Acre: COOPFRUTOS de Mâncio Lima; COOPERMOGNO de Tarauacá; COAPEX de Porto Walter e AMURALHA de Rodrigues Alves.

Durante a reunião, Jesus Sérgio e as cooperativas acreanas solicitaram ao Ministério da Agricultura a liberação de R$ 4,9 milhões, para investir no projeto que irá beneficiar comunidades extrativistas do Acre que tem o objetivo de desenvolver a economia local e manter a conservação da Floresta Amazônica. Além disso, o projeto visa ainda contribuir para o desenvolvimento regional por meio de uma economia sustentável.

Com a extração do óleo as cooperativas poderão comercializar insumos florestais para a produção de cosméticos, fitoterápicos e até gastronômicos. O valor financiado pelo Ministério da Agricultura ajudará na aquisição de maquinário, veículos, computadores. Além de custear serviços de capacitação da mão de obra, consultoria de mercado e insumos para extração do óleo.

Jesus Sérgio destacou a importância do desenvolvimento do setor extrativista do Acre. “Temos diversas comunidades no interior do Acre que dependem economicamente da Floresta e o que nós queremos é preservar e também tirar o sustento das famílias. Por isso, é muito importante este recurso do Ministério pois trará crescimento para a economia local e manterá a Floresta preservada”, afirmou o parlamentar.

Participaram ainda da reunião o presidente da Funtac, Tom Sérgio; o gerente do Sebrae/AC, Kleber Pereira Júnior; o analista técnico do Sebrae/AC, Elton Pantoja; a coordenadora do Sebrae/AC, Laiz Mappes; o presidente do Sistema OCB-Sescoop/AC, Manoel Valdemiro da Rocha; a diretoria da AMURALHA, Maria Adeli dos Santos, além dos consultores Marilda Rios e Gilberto Siqueira.

