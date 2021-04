Governador de São Paulo, João Doria segurando a vacina CoronaVac e o presidente da República Jair Bolsonaro – Foto: GOVSP | REUTERS

Brasil 247 – O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), criticou Jair Bolsonaro pelo comportamento negacionista em relação à pandemia que já matou pelo menos 381 mil pessoas no Brasil. De acordo com o chefe do Executivo paulista, “nós, nesse momento, temos um presidente da República que é um psicopata. Só não sei avaliar em qual nível, em qual grau”.

“Ele deveria ser avaliado por uma junta médica de psiquiatras e psicólogos. Este pensamento tristemente negacionista, que impede de sentir compaixão pelas pessoas…. Isso não é normal, extrapola a questão política”, afirmou Doria em entrevista ao jornal Valor Econômico.

“É uma questão de doença, de psicopatia. Nós, nesse momento, temos um presidente da República que é um psicopata. Só não sei avaliar em qual nível, em qual grau. Gostaria muito do parecer da junta médica, para dizer qual é o nível de psicopatia e loucura que tem o presidente do Brasil”, acrescentou.

Bolsonaro é alvo de mais de cem pedidos de impeachment no Congresso Nacional e boa parte deles têm relação com o gerenciamento da crise do coronavírus. Ele recomendou estimulou aglomerações, saiu às ruas sem máscaras, recomendou à população medicamentos sem comprovação científica e sabotou a importação de insumos da China para a produção de vacinas no Brasil.

De acordo com a plataforma Worldometers, são 14,1 milhões de infectados pelo coronavírus no País, o terceiro maior número, atrás de Índia (15,9 milhões) e Estados Unidos (32,6 milhões). O Brasil tem 12% de sua população vacinada com ao menos uma dose de alguma vacina.

CPI da Pandemia

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso havia determinado ao Senado a instalação da uma CPI da Pandemia, medida confirmada pelo plenário da Corte. Consciente dos problemas de gerenciamento da crise, Bolsonaro queria mudar os rumos da Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de perseguir governadores e prefeitos, além de ter pedido impeachment de ministros do Supremo, conforme um diálogo gravado e divulgados pelo senador Jorge Kajuru (GO).

O senador Renan Calheiros (MDB-AL), futuro relator da CPI da Covid, tem em mãos um ofício no qual o governo federal orientou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a divulgar e indicar a prescrição de cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19.

