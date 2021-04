3 de Julho – A deputada estadual Maria Antônia e o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, estiveram nesta quinta-feira (22) acompanhando o Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli e o Presidente da Assembleia Legislativa (ALEAC), Nicolau Junior em agenda na região do Juruá.

A princípio, no período da manhã, o ex-prefeito Dêda esteve acompanhando o Governador na assinatura da Ordem de Serviço para a reforma da pista de pousos e decolagens do Aeródromo de Feijó que ocorreu ás 9 horas da manhã.

O investimento do governo, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), é no valor de R$ 2,5 milhões. A previsão é de que os reparos da pista de 1,2 mil metros de comprimento sejam concluídos no segundo semestre deste ano.

Em seguida, ainda pela manhã, Dêda juntamente com o governador Gladson, presidente da Aleac Nicolau Jr. e outras autoridades estiveram no município de Tarauacá também para a assinatura da Ordem de Serviço para a reforma da Pista de 1.200 metros de cumprimento do aeroporto José Galera dos Santos do município.

O projeto é de responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem e Infraestrutura (Deracre), que contratou duas empresas para a execução dos serviços orçados em R$ 2,7 milhões.

Já no período da tarde a deputada Maria Antônia e Deda estiveram participando da assinatura da Ordem de Serviço para a duplicação da AC – 405, com investimento orçado em R$ 36 milhões, o governo fará na rodovia o canteiro central, alargamento, acostamento, paisagismo, movimentação de rede elétrica e o afastamento de unidades habitacionais que avançam à beira da BR. A previsão de entrega da obra é de até 12 meses.

Já as hs 14:00 o casal Dêda e Maria Antônia participaram da inauguração do Posto que é a base da Policia Militar na AC-405. A unidade começou a ser reformada em dezembro de 2020 após ficar desativada por dois anos em decorrência de incêndio criminoso.

E para finalizar a agenda desta quinta-feira com chave de ouro, o casal esteve participando do lançamento do Programa Auxílio do Bem no Vale do Juruá. A solenidade ocorreu no Centro Integrado de Esporte (CIE) de Cruzeiro do Sul e contou com a presença de autoridades do Estado, Organizações da Sociedade Civil (OSC) e moradores do município contemplados pelo programa.

O auxílio irá beneficiar 18.888 famílias que possuem renda de até R$178 e não estão vinculadas a nenhum benefício do Governo Federal, como o auxílio emergencial. A deputada Maria Antônia destacou a importância de o governo prestar assistência financeira para as famílias em situação de vulnerabilidade, onde o problema se agravou por conta da pandemia.

A palavra professor tem origem latina e significa aquele que professa uma ciência, uma arte. É o mestre. Professor é um artesão de futuros, construtor de mundos e sociedades. Uma profissão indispensável à humanidade.

