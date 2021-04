Desde o início de sua gestão, o prefeito Jailson Amorim estabeleceu como prioridade o pagamento da folha salarial dos servidores municipais sempre dentro do mês em curso, o que tem sido feito todo dia 20 de cada mês. Ao fazer assim, tem cumprido compromisso de campanha assumido junto aos servidores, além de promover o aquecimento da economia do município.

Nesta terça-feira, 20, através das Secretarias de Finanças e de Administração, o prefeito anunciou o pagamento referente ao mês de Abril. Apesar da pandemia que atinge milhares de municípios brasileiros, a administração municipal tem demonstrado comprometimento com o funcionalismo público e com a sociedade em geral, gerindo com zelos os recursos que chegam.

