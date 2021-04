Uma parceria entre a prefeitura e a CONAB, está sendo possível distribuir alimentos de qualidade para famílias carentes de Epitaciolândia, além disso, parte desses alimentos estão sendo doados ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, para ajudar na alimentação de pacientes.

Segundo informou a Agente de Empreendedorismo do Sebrae/Prefeitura, Jessica Silva, essa é a VI entrega de alimentos adquiridos através do PAA/CONAB. “Toda essa produção vem do trabalho de produtores rurais que participam de um projeto da COANAB juntamente com a prefeitura, além de garantir a compra dos produtos, beneficiam diversas pessoas, com alimentos 100% orgânicos diretos da roça para a mesa das famílias epitaciolândenses.” Destacou a agente.

Grande parte dessa produção são destinadas para o Hospital Regional do Alto Acre, o Diretor Administrativo Pastor Eliseu Moreira, usou as redes sociais para agradecer em nome de toda equipe pela parceria. “Queremos agradecer ao nosso Prefeito de Epitaciolândia pela parceria que vem mantendo com essa instituição de saúde da regional do Alto Acre, que Deus continue abençoando sua administração e gestão.” Destacou do Diretor.

O Prefeito Sérgio Lopes, enfatizou a importância desse programa desenvolvido pela prefeitura e CONAB. “Essa parceria é de fundamental importância, pois garante a compra da produção dos nossos produtores rurais, e, leva alimentos de qualidade para a mesa de mais de 150 famílias, estamos passando por um momento difícil por causa da pandemia da covid-19, e esse programa está alimentando pessoas que realmente necessitam de ajuda nesse momento crítico.” Pontuou Lopes.

