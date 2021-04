Em parceria com a Campanha Juruá Solidário e SOS Acre, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Assistência Social, entregou na última terça-feira, 20, donativos para as vítimas da enchente que moram as margens do Rio Lagoinha e demais comunidades próximas, beneficiando no total 27 famílias.

“Estamos muito satisfeitos com essa ajuda que estamos recebendo, pois muitas famílias assim como a minha estão necessitando desse apoio, obrigada a todos por esse gesto,” agradeceu Maria Nonata, agricultora.

Os donativos foram encaminhamos através da campanha SOS Acre, lançada pelo MP-AC quando os rios de pelo menos 10 cidades acreanas começaram a transbordar, em razão das fortes chuvas, e chegaram a afetar mais de 130 mil pessoas em todo o Estado.

A ação também foi desenvolvida em parceria com a campanha Juruá Solidário. A coordenadora do projeto Lurdinha Lima relatou sobre a receptividade das famílias ao receber os donativos.

“Quando chegamos nessas comunidades e somos recebidos com tanta gratidão é que vemos o quanto é importante amar ao próximo, parabéns a prefeitura e toda equipe, que estão sempre preocupados em levar o melhor para a nossa população,” destacou a coordenadora.

Rosa Maria da Conceição, secretária adjunta da assistência social, pontou sobre o apoio que estão recebendo para realizar essas ações. “Estamos empenhados em ajudar essas famílias e temos recebido muito apoio, os donativos que entregamos hoje são doações da campanha SOS Acre que recebemos através do Ministério Público,” disse ela.

