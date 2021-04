Assessoria – Guarnição do Tático do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) apreendeu no final da tarde desta terça-feira, 20 de abril, um adolescente com armas de fogo, munições e drogas. O fato ocorreu no bairro Santa Inês, região do 2º distrito da capital.

Uma denúncia anônima levou os militares a realizarem uma averiguação em um endereço. No local, a equipe conseguiu abordar um adolescente de 17 anos e nas buscas foram encontradas duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38, com cinco munições, e uma escopeta calibre 32, com 06 cartuchos de mesmo calibre.

Ainda durante as buscas, foram encontrados 16 tabletes de maconha, 14 pedras de crack, 46 trouxinhas de cocaína e uma de Skank. O adolescente foi encaminhado a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis ao caso.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A palavra professor tem origem latina e significa aquele que professa uma ciência, uma arte. É o mestre. Professor é um artesão de futuros, construtor de mundos e sociedades. Uma profissão indispensável à humanidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.