Em nota divulgada no fim da manhã desta terça-feira (20), a Secretaria de Estado da Saúde do Acre (Sesacre) confirmou a presença das variantes do coronavírus P.1 e 1 P.2 no estado.

As amostras haviam sido enviadas ao laboratório Instituto Evandro Chagas (IEC) no dia 20 de março de 2021.

“A escolha das amostras para o sequenciamento foi baseada na representatividade de todas as regiões geográficas do Estado do Acre e foram provenientes de indivíduos com sintomas clínicos característicos, como dificuldade de respirar, muito cansaço, SRAG e/ou pneumonia. Assim, foi identificada a circulação de duas linhagens diferentes do SARS-CoV-2 no Acre (P.1 e P.2) ao longo do tempo, provavelmente vinculadas a múltiplos eventos de importações concomitantes com um alto número de infecções registradas no estado”, diz nota.

Sesacre ainda aguarda resultados de 45 amostras que foram enviadas para o Instituto Evandro Chagas. Com informações de Contilnet.

E veja Também no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A palavra professor tem origem latina e significa aquele que professa uma ciência, uma arte. É o mestre. Professor é um artesão de futuros, construtor de mundos e sociedades. Uma profissão indispensável à humanidade.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.