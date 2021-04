A Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul tem se destacado por sua pró atividade realizada nos primeiros 100 dias de trabalhos. Pois entre os dias 14 a 18 deste mês de abril os vereadores Gilmar da Saúde, Clerton Souza, João Keleu e Zaldo Mototaxi estiveram na capital do Estado Rio Branco para cumprir diversas agendas de interesse do município.

Os vereadores de Cruzeiro do Sul estiveram na Casa Civil com o Secretário Flávio Silva e o presidente da Assembleia Legislativa deputado estadual Nicolau Júnior para juntos reivindicarem diversos temas e melhorias para a população cruzeirense, dentre os temas discutidos foram destacados a prioridade da vacinação contra Covid aos profissionais da imprensa, aos Conselheiros Tutelares, aos profissionais ligados à assistência social, doadores de sangue e bancários.

Outros assuntos de suma importância debatidos foram: melhorias dos ramais, retorno das cirurgias eletivas na maternidade de Cruzeiro do Sul, apoio e autonomia ao Depasa no Juruá e apoio aos artistas que não podem trabalhar em função da pandemia.

No Departamento Estadual de Água e Saneamento, DEPASA, os parlamentars reuniram-se com a diretora Walesca, onde foi enaltecido o programa Água para Todos que visa a perfuração de poços que irá sanar o problema da falta de abastecimento de água em Cruzeiro do Sul. Bem como, foi solicitada maior autonomia ao órgão na região.

No dia seguinte, sexta-feira, 16, os vereadores cumpriram agenda com o governador Gladson Cameli e a Secretária Adjunta de saúde Dr°. Paula Marinho, durante a reunião com o chefe do executivo os vereadores de Cruzeiro do Sul trataram do detalhamento do retorno das cirúrgias eletivas na maternidade do Juruá, melhorias nos ramais, na saúde, no Depasa e na infraestrutura do município e apoio aos artistas da região.

No que tange as repostas do executivo ficou definido que uma equipe da Sesacre, Secretaria Estadual de Saúde, virá na próxima quinta-feira, 23, uma equipe avaliar o retorno parcial das cirúrgias na maternidade. O governador Gladson Cameli também confirmou o início da duplicação da AC 405, após o trevo da Cohab até o aeroporto, no mês de maio.

Os parlamentares também estiveram reunidos no Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, com o Gerente Executivo Carlos José, para discutir a falta de um profissional de assistência social que possa prestar serviços na agência do município. Pois a ausência desse profissional faz com que se tenha na cidade de Cruzeiro do Sul uma demanda reprimida de mais de mil processos aguardando a avalição de um Assistente Social e caso algum paciente queira ser atendido imediatamente necessita se deslocar até o município de Tarauacá.

Como resposta do órgão, os vereadores foram informados que o profissional que atendia em Cruzeiro do Sul conseguiu, através de uma ação judicial, sua transferência para o Estado da Bahia e que sua substituição necessita de concurso público.

No entanto, através dessa ação a da Câmara de Vereadores e Superintendência do INSS no Acre ficou definido que entre os dia 10 a 27 de maio virá um profissional prestar esses serviços em Cruzeiro do Sul.

Na agenda em que os vereadores Clerton Souza, Gilmar da Saúde, João Keleu e Zaldo Mototaxi estiveram reunidos com o governador Gladson Cameli também esteve presente o chefe do executivo Municipal prefeito Zequinha Lima.

